Двоюродный племянник Путина возглавил партию "Народ против коррупции"

Роман Путин, предприниматель, бывший сотрудник ФСБ и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии "Народ против коррупции", сообщает РИА Новости.

Путин был выбран путем тайного голосования на съезде партии. Он вступил в московское отделение партии две недели назад.

В качестве первоочередной задачи партии Роман Путин назвал участие в региональных выборах в сентябре, а затем - в выборах в Государственную думу.

В марте Роман Путин заявлял в интервью "Коммерсанту", что собирается создать собственное политическое движение "Люди дела". Он выражал уверенность, что сторонники его движения объявятся во множестве регионов, что позволит ему создать политическую партию, пойти на выборы в Госдуму и даже преодолеть 5-процентный барьер.