Экс-сенатор от Ямала и акционер "Промсвязьбанка" и его брат могут потерять "золотые паспорта" Кипра

Министерство внутренних дел Кипра начало проверку предоставления гражданства братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. По её итогам они могут лишиться "золотых" паспортов этой страны, сообщает "РБК".

Власти Кипра осведомлены о проблемах, связанных с Ананьевыми. Проблемы были выявлены на очень раннем этапе в результате продолжающейся проверки, которую министерство внутренних дел проводит по всем успешным участникам программы инвестиций, рассказал изданию директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления минфина Кипра Кириакос Какурис.

"Гражданство этих лиц находится под пересмотром, и расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием", - сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что якобы братья под видом фиктивных сделок за пять дней вывели из возглавляемого ими "Промсвязьбанка" 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн.

Центробанк объявил о санации "Промсвязьбанка", владельцами которого были братья, 15 декабря 2017 г. "Промсвязьбанк" 29 марта 2018 г. сообщил, что "АСВ" стало владельцем более 99,9% акций банка. Братья Ананьевы разделили активы: у Алексея остался системный интегратор "Техносерв", у Дмитрия – банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы.

Дмитрий Ананьев был делегирован в Совет Федерации губернатором ЯНАО в 2006 г., срок его полномочий истекал в марте 2015 г. В июле 2013 г. он досрочно покинул верхнюю палату парламента с формулировкой "по собственному желанию". В то же время, его уход связывали с введением ограничений для чиновников в части распоряжения заграничными активами. Сенатор от Ямала является одним из самых богатых членов Совфеда, в 2012 г. его доход составил 699,7 млн руб.

В феврале 2020 г. Дмитрий Ананьев дал первое после эмиграции интервью, во время которого заявил, что "в России нельзя быть богатым", если страна – "в не самом хорошем положении".