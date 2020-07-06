Специалисты МСЧ "Нефтяник" вернули тюменке полностью потерянное зрение

Мультидисциплинарная бригада специалистов МСЧ "Нефтяник" вернула жительнице села Исетское (в Тюменской области) полностью потерянное зрение. Женщина обратилась в клинику с диагнозом эндокринная офтальмопатия (базедова болезнь), в результате которой произошло поражение зрительного нерва.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МСЧ "Нефтяник", потеря зрения в результате данной болезни является уникальным случаем, в связи с чем перед врачами оториноларингологами, нейрохирургом и анестезиологами стояла задача – выполнить декомпрессию обеих орбит.​

"Мы ​ удалили​ медиальную стенку орбиты и ​ костную перемычку между медиальной и нижней стенками орбиты транснозальным способом ​ под постоянным навигационным контролем станции электромагнитной навигации, введенного эндоназально. Заболевание было настолько запущено, что мы не надеялись на то, что зрение к ней вернется, а операцию планировали скорее как паллиативную", - комментирует Юрий Геркул, врач-нейрохирург, заведующий отделением нейрохирургии клиники "Нефтяник".

К удивлению врачей, на следующий день пациента сказала, что начала видеть левым глазом, а на четвертый, после снятия давящей повязки, стала различать не только силуэты, но и детали. Специалисты также отметили постепенное улучшение зрения.

"Возможности использования эндоназальной эндоскопической хирургии в смежных анатомических областях чрезвычайно актуальны в настоящее время. И приоритетной задачей оториноларингологов клиники на сегодняшний день является освоение и внедрение техники трансназальных, трансэтмоидальных, транссфеноидальных эндоскопических хирургических вмешательств на структурах основания черепа и орбиты с целью минимизации инвазивности и повышения эффективности лечения ряда патологий, в том числе эндокринной офтальмопатии", - отметил Алексей Володеев врач-оториноларинголог, заведующий отделением оториноларингологии МСЧ "Нефтяник".

Подобные операции в Тюменской области проводятся только в МСЧ "Нефтяник". За последние три года, специалисты клиники успешно провели порядка 30 подобных хирургических вмешательств.