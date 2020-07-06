Специалисты МСЧ "Нефтяник" вернули тюменке полностью потерянное зрение

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
хирург, врач, скальпель, операция (2017) | Фото:kovrov33.ru

Специалисты МСЧ "Нефтяник" вернули тюменке полностью потерянное зрение

Мультидисциплинарная бригада специалистов МСЧ "Нефтяник" вернула жительнице села Исетское (в Тюменской области) полностью потерянное зрение. Женщина обратилась в клинику с диагнозом эндокринная офтальмопатия (базедова болезнь), в результате которой произошло поражение зрительного нерва.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МСЧ "Нефтяник", потеря зрения в результате данной болезни является уникальным случаем, в связи с чем перед врачами оториноларингологами, нейрохирургом и анестезиологами стояла задача – выполнить декомпрессию обеих орбит.​

"Мы ​ удалили​ медиальную стенку орбиты и ​ костную перемычку между медиальной и нижней стенками орбиты транснозальным способом ​ под постоянным навигационным контролем станции электромагнитной навигации, введенного эндоназально. Заболевание было настолько запущено, что мы не надеялись на то, что зрение к ней вернется, а операцию планировали скорее как паллиативную", - комментирует Юрий Геркул, врач-нейрохирург, заведующий отделением нейрохирургии клиники "Нефтяник".

К удивлению врачей, на следующий день пациента сказала, что начала видеть левым глазом, а на четвертый, после снятия давящей повязки, стала различать не только силуэты, но и детали. Специалисты также отметили постепенное улучшение зрения.

"Возможности использования эндоназальной эндоскопической хирургии в смежных анатомических областях чрезвычайно актуальны в настоящее время. И приоритетной задачей оториноларингологов клиники на сегодняшний день является освоение и внедрение техники трансназальных, трансэтмоидальных, транссфеноидальных эндоскопических хирургических вмешательств на структурах основания черепа и орбиты с целью минимизации инвазивности и повышения эффективности лечения ряда патологий, в том числе эндокринной офтальмопатии", - отметил Алексей Володеев врач-оториноларинголог, заведующий отделением оториноларингологии МСЧ "Нефтяник".

Подобные операции в Тюменской области проводятся только в МСЧ "Нефтяник". За последние три года, специалисты клиники успешно провели порядка 30 подобных хирургических вмешательств.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Специалисты МСЧ "Нефтяник" вернули тюменке полностью потерянное зрение

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: МСЧ "Нефтяник", специалисты, операция, потеря зрения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети