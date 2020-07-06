В Пермском крае восемь человек вступили в борьбу за пост губернатора

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
(2003) | Фото: Накануне.ru

В Пермском крае восемь человек вступили в борьбу за пост губернатора

В борьбе за пост губернатора Пермского края решили принять участие восемь человек. Вчера был последний день подачи документов.

Как сообщили Накануне.RU в краевом избиркоме, документы подали глава Пермского края Дмитрий Махонин, директор "Статус-кво" Филипп Чернышев, исполнительный директор "Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского" Павел Панков - самовыдвиженцы. От партии "Справедливая Россия" избирается учредитель холдинга "Сатурн-Р" Александр Репин, от ЛДПР руководитель фракции в краевом парламенте Олег Постников, коммунистов представляет первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, от партии "Российский объединенный трудовой фронт" Андрей Михеев и от партии "Патриоты России" экс-директор "ПЕМОС-Хенкель" Евгений Козлов.

Также кандидатам необходимо предоставить для регистрации 102 подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. Кроме того, кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, необходимо также представить порядка 20000 подписей избирателей Пермского края. При этом 25% (порядка 5000) подписей может быть собрано через портал "Госуслуги" - данная функция активна для всех избирателей Прикамья, имеющих на портале подтвержденную учетную запись.

Собрать подписи кандидаты должны до 29 июля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Пермском крае восемь человек вступили в борьбу за пост губернатора

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: выборы губернатора, голосование, 13 сентября, выдвижение, избирком



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 29.07.2020 16:30 Мск Кандидаты в губернаторы Прикамья от КПРФ и "Справедливой России" сдали подписи в избирком
Ранее 29.07.2020 13:51 Мск Кандидат в губернаторы Прикамья от ЛДПР сдал подписи в избирком
Ранее 29.07.2020 11:31 Мск Евгений Козлов сдал подписи для участия в выборах главы региона
Ранее 29.07.2020 10:06 Мск Махонин первым сдал подписи для регистрации на выборах губернатора Прикамья
Ранее 27.07.2020 13:26 Мск В Пермском крае выбирать губернатора будут три дня
Ранее 08.07.2020 11:38 Мск Опубликованы данные о финансах кандидатов в губернаторы Прикамья: у коммунистов всего 10 тысяч рублей
Ранее 06.07.2020 13:14 Мск Еще один претендент отказался от выборов губернатора Прикамья из-за муниципального фильтра

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.07.2020 10:12 Мск Кандидат от "Партии Роста" отказался от участия в выборах губернатора Прикамья
Ранее 30.06.2020 13:59 Мск Исполнительный директор ЗиДа подал документы в крайизбирком
Ранее 25.06.2020 08:30 Мск Экс-депутат Госдумы Павел Анохин планирует пойти на выборы губернатора Прикамья самовыдвиженцем
Ранее 22.06.2020 11:28 Мск В Пермском крае через "Госуслуги" стартовал сбор подписей в поддержку кандидатов в губернаторы
Ранее 20.06.2020 14:55 Мск Коммунисты выдвинули кандидата на выборы губернатора Прикамья
Ранее 20.06.2020 13:30 Мск Либерал-демократы определились с кандидатом на пост главы Пермского края
Ранее 18.06.2020 08:55 Мск Стало известно имя второго кандидата в губернаторы Прикамья
Ранее 16.06.2020 15:44 Мск ЛДПР назовет кандидата в губернаторы Прикамья на этой неделе
Ранее 16.06.2020 15:09 Мск Гендиректор холдинга "Сатурн-Р" может пойти на выборы губернатора Прикамья от "Справедливой России"
Ранее 16.06.2020 13:15 Мск Коммунисты назовут своего кандидата в губернаторы Прикамья после 20 июня
Ранее 16.06.2020 11:26 Мск Дмитрий Махонин подал документы для участия в выборах губернатора Прикамья

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети