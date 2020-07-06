В Пермском крае восемь человек вступили в борьбу за пост губернатора

В борьбе за пост губернатора Пермского края решили принять участие восемь человек. Вчера был последний день подачи документов.

Как сообщили Накануне.RU в краевом избиркоме, документы подали глава Пермского края Дмитрий Махонин, директор "Статус-кво" Филипп Чернышев, исполнительный директор "Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского" Павел Панков - самовыдвиженцы. От партии "Справедливая Россия" избирается учредитель холдинга "Сатурн-Р" Александр Репин, от ЛДПР руководитель фракции в краевом парламенте Олег Постников, коммунистов представляет первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, от партии "Российский объединенный трудовой фронт" Андрей Михеев и от партии "Патриоты России" экс-директор "ПЕМОС-Хенкель" Евгений Козлов.

Также кандидатам необходимо предоставить для регистрации 102 подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. Кроме того, кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, необходимо также представить порядка 20000 подписей избирателей Пермского края. При этом 25% (порядка 5000) подписей может быть собрано через портал "Госуслуги" - данная функция активна для всех избирателей Прикамья, имеющих на портале подтвержденную учетную запись.

Собрать подписи кандидаты должны до 29 июля.