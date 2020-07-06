11 Октября 2020
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Общество В России
бедность пенсионер подаяние нищета кризис (2012) | Фото:

В России за год снизился уровень крайней бедности

В 2019 году доля населения за чертой бедности в России составила 12,3% или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%). Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Эксперты заострили внимание на проблеме крайней бедности или нищеты, отметив, что по России в целом 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума. В 2018 году этот показатель составлял 2,1%.

Доля россиян, живущих за чертой бедности, в 11 регионах страны в 2019 году превысила 20%. В среднем по России она была выше 12%. В Ямало-Ненецком округе этот показатель составил минимальные 5,6%, а в Тыве оказался максимальным - порядка 35%.

В числе худших по уровню бедности регионов также оказались Курганская область, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Калмыкия и Алтай.

Самые высокие показатели оказались в ЯНАО, ХМАО, Ненецком автономных округах, Москве, Чукотском автономном округе, Магаданской области и Санкт-Петербурге.

Напомним, недавно вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. "Это очень сложная тема, потому что от региона к региону средний уровень заработных плат очень разный. Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей - средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тыс. умножить на 12 [месяцев] - это много? Это мало", - сказала Голикова.

Средний заработок граждан в стране, по данным Росстата, 47 867 руб. в месяц по итогам 2019 года. В первом квартале 2020 года он вырос до 48 390 рублей.

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В России за год снизился уровень крайней бедности

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Теги: уровень бедности, бедность, россия



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