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Общество Пермский край
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье Александровский машзавод задолжал сотрудникам 13 миллионов

Сотрудники Александровского машзавода частично получили причитающуюся им зарплату за два весенних месяца, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Прикамья.
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Ранее проверка показала, что за апрель-май завод не заплатил пяти сотням работников 12,8 млн руб. Прокурор города внёс гендиректору завода представление, а также возбудил против него и предприятия административное дело.

15 июня прокурор Пермского края Андрей Юмшанов объявил директору предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства. После этих санкций завод нашёл возможность вернуть работникам большую часть долга – 11, 1 млн руб. Погашение оставшейся суммы остаётся на контроле городской прокуратуры.

Напомним, в 2019 г. завод уже задолжал сотрудникам аналогичную сумму.

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В Прикамье Александровский машзавод задолжал сотрудникам 13 миллионов

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Теги: Александровский машиностроительный завод, долг, зарплата, прокуратура, Андрей Юмшанов



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