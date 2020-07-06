В Прикамье Александровский машзавод задолжал сотрудникам 13 миллионов

Сотрудники Александровского машзавода частично получили причитающуюся им зарплату за два весенних месяца, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Прикамья.

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Ранее проверка показала, что за апрель-май завод не заплатил пяти сотням работников 12,8 млн руб. Прокурор города внёс гендиректору завода представление, а также возбудил против него и предприятия административное дело.

15 июня прокурор Пермского края Андрей Юмшанов объявил директору предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства. После этих санкций завод нашёл возможность вернуть работникам большую часть долга – 11, 1 млн руб. Погашение оставшейся суммы остаётся на контроле городской прокуратуры.

Напомним, в 2019 г. завод уже задолжал сотрудникам аналогичную сумму.