Несколько самолетов не могут покинуть аэропорт Екатеринбурга из-за тумана

В екатеринбургском аэропорту Кольцово по-прежнему задерживается несколько рейсов.

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, в данный момент задержаны три самолета авиакомпании "Руслайн", которые должны были отправиться в Нарьян-Мар, Казань и Воронеж еще рано утром. А рейс авиакомпании "Якутия" до Якутска и вовсе отменен.

Стоит отметить, что сегодня с самого утра в аэропорту Кольцово наблюдался сильный туман. Из-за этого были задержаны вылет и прибытие нескольких рейсов.

Как сообщало Накануне.RU, синоптики предсказали жаркую погоду в Екатеринбурге на предстоящей неделе. 6-8 июля ночью в столице Урала ожидается плюс 14-18 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 26-32 выше нуля.