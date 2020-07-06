11 Октября 2020
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Политика В России
партия Яблоко (2013) | Фото:susanin.udm.ru

Российские партии сократили свои расходы

Центральная избирательная комиссия России опубликовала первый в текущем году квартальный отчет о доходах и расходах политических партий.

Большая часть средств традиционно поступила из федерального бюджета, при этом все партии сохранили остаток с 2019 года и экономно расходовали поступившие деньги.

Как следует из данных ЦИК, большинство малых партий, включая вновь зарегистрированные, отчитались о нулевых финансовых поступлениях.

Больше всех денег в первом квартале 2020 года получила "Единая Россия" — 5,2 млрд руб., из них 4,3 млрд руб. поступило из федерального бюджета, еще 855 млн руб. пожертвовали компании.

Второе место занимает КПРФ (1,08 млрд руб.): за исключением полутора сотен тысяч, пожертвованных гражданами и организациями, вся сумма получена из бюджета.

Тройку замыкает ЛДПР - 1,06 млрд руб., из них 1,051 млрд руб. бюджетных денег, 300 тыс. руб. - пожертвования юрлиц.

"Справедливая Россия" получила 498,8 млн руб.: 497,8 млн руб. - из бюджета, 1 млн руб. пожертвовали граждане.

В сравнении с данными на первый квартал прошлого года общие доходы "Единой России" выросли на 600 млн руб., КПРФ — снизились на 100 млн руб., ЛДПР и "Справедливой России" — остались на прежнем уровне.

Среди непарламентских партий самый большой доход у "Яблока" — 41,862 млн руб. Почти вся сумма — пожертвования юрлиц, еще 60 тыс. руб. перевели граждане, пишет "Коммерсант".

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Российские партии сократили свои расходы

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Теги: партии, политика



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