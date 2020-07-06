В Прикамье может появиться горнолыжный комплекс

В прикамском поселке Усьва может появиться база спортивного отдыха с ориентацией на горнолыжный, водный и​ пеший​ туризм.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве Пермского края, населенный пункт привлекает путешественников экскурсионными маршрутами с видовыми площадками, памятниками природы, живописной рекой, разнообразным рельефом и хорошей транспортной доступностью.

Как сообщил глава региона Дмитрий Махонин, Усьва может стать точкой круглогодичного экотуризма. По его словам, помимо создания горнолыжного комплекса, возможна подготовка экологических троп, а летом здесь могут начинаться сплавы.

Здесь планируется установить кресельный подъемник и проложить семь оборудованных трасс, а также трассы для фрирайда. Проект планируется представить потенциальным инвесторам уже в июле.