В Екатеринбурге в ДТП пострадали два подростка

5 июля в 19 часов в поселке Зеленый бор под Свердловском произошла автоавария, в результате которой парень и девушка 16 лет получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, 16-летний водитель мотовездехода YAMAHA, двигаясь по проселочной дороге, наехал на камень, после чего он и 16-летняя пассажирка упали в кювет. Подростков с различными травмами госпитализировали.

Как выяснилось, компания подростков отмечала день рождения одноклассницы. Один из них без разрешения взрослых взял ключи от гаража и решил прокатить на квадроцикле одноклассницу. За управление транспортным средством несовершеннолетнему водителю грозит штраф в 5-15 тыс. руб.

Напомним, на Ямале подросток погиб, катаясь на квадроцикле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции. Силовикам поселка Уренгой позвонил фельдшер. Он рассказал, что в одном из микрорайонов поселка обнаружен труп придавленного квадроциклом 14-летнего подростка.

Полицейские выяснили, что с 14 до 17.00 17 августа подросток, катаясь на квадроцикле на открытом, отсыпанного песком участке, не справился с ним. Машина перевернулась и накрыла собой водителя. От полученных травм ямалец умер на месте. Нигде не зарегистрированный квадроцикл принадлежит отцу погибшего. По факту трагедии проводится проверка.