Валуев прокомментировал отказ гонщиков вставать на колено

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Гоcдумы Николай Валуев прокомментировал отказ гонщиков "Формулы-1" вставать на колено на Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма.

По словам политика, встать на колени — довольно странный вариант проявления солидарности. "Мы водой обливались, отжимались на разы. Почему я должен встать на колени?", — сказал Валуев, передает "РЕН ТВ".

Напомним, шесть гонщиков Формулы-1 не встали на колено во время акции против расизма перед началом гонки на Гран-при Австрии.

Это были пилоты Даниил Квят ("Альфа Таури"), Кими Райкконен ("Альфа Ромео"), Карлос Сайнс ("Макларен"), Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Шарль Леклер ("Феррари") и Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео").

При этом все пилоты надели чёрные футболки с надписями "end rasicm" ("конец расизму") и "black lives matter" ("жизни чёрных имеют значение").Отметим, что вставание на одно колено – отсылка к перформансу игрока в американский футбол Колина Каперника, который ввёл данный жест в общественный контекст как протест против расизма. Позже аналогичные акции начали повторять во многих видах спорта.