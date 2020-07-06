FT: Лондон может ввести санкции против россиян по делу Магнитского

Правительство Великобритании 6 июля может объявить имена российских граждан и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека, пишет издание Financial Times со ссылкой на главу британского МИД Доминика Рааба.

Глава внешнеполитического ведомства не назвал имена россиян, которым будет запрещен въезд в королевство и счета которых в банках Великобритании будут заморожены в рамках ограничительных мер.

По данным газеты, санкции будут включать в себя имена людей, причастных, по мнению Лондона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Ряд граждан Саудовской Аравии включат в список из-за убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве в Стамбуле, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, исполнителями убийства стали агенты Саудовской Аравии, которые прилетели в Стамбул и убили журналиста. ЦРУ ссылается на перехваченный телефонный разговор между Хашкаджи и послом Саудовской Аравии в США. В разговоре дипломат посоветовал Хашкаджи обратиться в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить необходимые тому документы, и заверил в том, что ему ничего не угрожает.

Тело журналиста Хашукджи нашли в резиденции саудовского генконсула в Стамбуле. Журналист критиковал саудовского наследного принца.