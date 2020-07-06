"Зенит" вновь стал чемпионом России по футболу

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга победил на выезде "Краснодар" в матче Российской премьер лиги и досрочно стал победителем турнира.

Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу "Зенита". Клуб набрал 62 очка после 26 матчей и стал недосягаем для преследователей за четыре тура до конца чемпионата. "Зенит" выиграл чемпионат России второй год подряд под руководством Сергея Семака.

Напомним, сезон в РПЛ возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Из восьми матчей 23-го тура чемпионата России были сыграны семь встреч. Матч "Краснодар" - "Динамо" (Москва) был перенесен на 19 июля из-за того, что у трех футболистов московского клуба была диагностирована коронавирусная инфекция. Позднее СМИ сообщили о COVID-19 еще в нескольких футбольных клубах.