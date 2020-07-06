Путин рассказал о "мине замедленного действия" в Конституции СССР

Право выхода республик из Советского Союза было миной замедленного действия, Россия должна избежать подобных ошибок, заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, норма о праве выхода республик из состава СССР повторялась и в советских конституциях 1924, 1936 и 1977 года. "Разумеется, подобных вещей мы должны избежать", - сказал Путин.

"Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", - отметил глава государства, сообщает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что поправки в Конституцию, связанные с нерушимостью границ России и невозможностью отторжения территорий, предложили члены рабочей группы и сами граждане. "Не было ничего подобного, а это должно быть. Это не я придумал, кстати говоря. Это в ходе работы над поправками, их, между прочим, было почти 900 представлено, уже где-то тысяча была всяких вариантов. Вот это сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы", - заявил президент в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1".

Он отметил, что в Конституции "есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом".

"С тем, что во многих странах без стеснения уже давно сделано. Скажем, решения судебных международных инстанций зарубежных не могут противоречить Конституции РФ", - пояснил Путин.

Напомним, президент подписал указ о вступлении в силу поправок в Конституцию с 4 июля. Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила итоги всероссийского голосования, согласно которым большинство людей, пришедших на участки, поддержали изменения в основном документе.