COVID-19 способен передаваться через мельчайшие частицы в воздухе

Об этом сообщили почти 240 ученых из 32 различных стран, которые просят Всемирную организацию здравоохранения признать этот вид передачи значительным фактором распространения инфекции.

Как отмечает ВОЗ, COVID-19 преимущественно распространяется через крупные капли, которые попадают на поверхности при кашле или чихании больного. Однако эксперты утверждают, что вирус способен передаваться через мельчайшие частицы, которые сохраняются в воздухе внутри помещений, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось, добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо, сообщили в Минобороны РФ.

Специалисты ежедневно осматривают всех участников тестирования. На здоровье никто не жалуется, осложнений или побочных реакций ни в одной из двух групп не зафиксировано.

Первый этап изучения эффективности и безопасности вакцины против COVID-19 начался в Сеченовском университете 18 июня, когда были провакцинированы первые 18 добровольцев. В первые часы у некоторых них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции – незначительное повышение температуры, головная боль и т.п., которые в течение суток были самостоятельно купированы.

23 июня вторая группа добровольцев из 20 человек получила инъекцию препарата от коронавируса. Через 28 дней после вакцинации добровольцы вернутся к обычному образу жизни. Пока они находятся под наблюдением врачей.