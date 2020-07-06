Совфед: Россия не будет принимать ДНР и ЛНР в свой состав

Россия никогда не рассматривала республики Донбасса "как необходимые ей регионы", сообщил член Совета Федерации, заместитель главы комитета по международным делам Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал слова бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая, который сообщил о скором вхождении Донецкой и Луганской республик в состав России.

По словам Джабарова, Россия "до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины. Хотя Украина считает это чужими территориями".

Как отметил сенатор, Киев затягивает признание особого статуса ДНР и ЛНР, закрепленного в минских соглашениях, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось, российское руководство постепенно меняет свое отношение к Донбассу. Об этом в своем блоге заявил первый министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков). Он отметил, что никаких серьезных изменений курса России пока нет, есть лишь первые попытки его переосмыслить, но они тоже очень важны. В Кремле понимают, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения, и уже идут разговоры, чтобы взять ДНР и ЛНР под свою защиту и даже включить в состав России.

Стрелков считает очень показательным, что ведущий Владимир Соловьев, который ранее призывал выполнять соглашения, теперь призывает воссоединить Донбасс с Россией.

"Это действительно серьезный момент, это показывает, что по крайней мере часть нашей политической элиты поняла, что никакого прощения не дождется, что на пути примирения с Украиной ждут только подзатыльники, и закончится все плохо", – сказал Стрелков.