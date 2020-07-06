11 Октября 2020
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Общество Северо-Западный ФО
(2005) | Фото: ois.org.ua

Подросток сознался в убийстве пенсионера в Выборге

В Выборге 17-летнего подростка подозревают в убийстве пенсионера.

Как сообщили Накануне.RU в управлении СК по Ленинградской области, 4 июля в жилом доме случился пожар. В огне погиб 88-летний мужчина, на теле которого были множественные колото-резаные ранения.

В куртке подростка нашли телефон убитого пенсионера. Он признался в совершении преступления.

Подросток ранее был неоднократно судим за имущественные преступления.

Как сообщалось, в Кургане вынесли приговор 42-летнему местному жителю за убийство старушки.

В мае прошлого года мужчина в СНТ "Сады Корвет" в ходе ссоры облил пенсионерку 1938 года рождения бензином из паяльной лампы и поджег, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Женщина получила ожоги 60% тела и скончалась в реанимации больницы.

Суд назначил злоумышленнику 14 лет в колонии строгого режима.

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Подросток сознался в убийстве пенсионера в Выборге

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Теги: убийство, пенсионер



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