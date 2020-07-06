Der Spiegel: подпись Родченкова под показаниями в МОК - поддельная

Эксперты германского издания Der Spiegel подтвердили, что подпись экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой.

Согласно экспертному мнению для Der Spiegel, в одном цифровом судебно-медицинском заключении сделан вывод о том, что один и тот же файл с изображением подписи Родченкова был вставлен в два разных документа с письменными показаниями. Остальные семь документов были подписаны от руки и, вероятно, не Родченковым, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, Международный олимпийский комитет (МОК) дал пояснения по ситуации с поддельными подписями бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

МОК предоставил в Спортивный арбитражный суд (CAS) нотариально заверенное заявление Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства.

Напомним, что речь идёт об апелляции спортсменок Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Девушки были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Олимпийских играх в Сочи 2014 года были аннулированы (серебряная медаль вместе с Екатериной Шумиловой в эстафетной гонке + личное "серебро" у Вилухиной в спринте).