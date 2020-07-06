Вопреки вирусу: югорский кейс мобилизации и главные выводы по итогам конституционной кампании

Прошедшие дни после голосования по поправкам в Конституцию показали тенденциозность обсуждения его итогов.

Многие политические наблюдатели, особенно этим отличаются, что неудивительно, столичные комментаторы, анализируют привычные показатели явки и "за/против" так, как будто плебисцит проходил в обычной обстановке, а не в условиях пандемии опаснейшего заболевания – нового коронавируса COVID-19. Составляются списки регионов, "проваливших явку" или, наоборот, "сумевших мобилизовать максимум людей", а также делаются выводы о том, как и какой регион выглядит в глазах федерального центра, и рисуются картины чуть ли не "поясов оппозиции" (по аналогии с "красным поясом" регионов в 90-е).

А ведь в этом заведомо содержатся манипуляции – это как попытки измерить среднюю электоральную температуру по стране, при том что каждый субъект федерации подошел к голосованию на своем определенном этапе борьбы с "ковидом".

Например, о чем может говорить показатель явки под 80% с одобрением поправок под 90% на Ямале, в котором за последние две недели произошла крупная вспышка коронавируса, в том числе в крупнейшем городе автономии – газовой столице Новом Уренгое? Скорее об избыточном для условий эпидемии применении административного ресурса (в том числе в отношении вахтовиков, неслучайно даже избирком признал на досрочке явку "свыше 100%"), нежели о том, что ЯНАО стоит занести в список "отличников" с образцово-показательным голосованием. Согласитесь, последствия мобилизации на участки людей с температурой – "лишь бы не ударить в грязь лицом" – могут быть непредсказуемыми.

Между тем, проведение голосования в регионах с большим количеством вахтового населения в условиях эпидемии – это сложнейшая работа, а теперь еще и уникальный опыт организации избирательного процесса, который стоит анализировать и сравнивать. Субъектам была поставлена задача организовать плебисцит, вряд ли кто из региональных управленцев в здравом уме мог бы от нее попытаться уклониться. При этом стратегические территории не могут остановить для этого на несколько недель или месяцев работу нефтегазовых предприятий – иначе под угрозу будет поставлена социально-экономическая, да и политическая стабильность. В этом смысле интересен и пример соседнего с Ямалом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

И тот и другой регион накануне голосования относились к субъектам, где ситуация с распространением коронавируса сложная, на это обращал внимание и Владимир Путин. Объективный факт в электоральном сознании, который невозможно не учитывать – регион находится на пике заболеваемости, и COVID-19 сформировал у населения страх перед посещением избирательных участков. По аналогии с Ямалом, в Югре произошла вспышка в крупнейшем городе – Сургуте, нефтяной столице. Вотчина "Сургутнефтегаза" могла обвалить показатели явки и из-за эпидситуации, и из-за традиционной инертности местного населения, и, что греха таить, из-за неудовлетворительной мобилизационной работы со стороны администрации города.

И все-таки главное, что нужно было сделать властям – обеспечить в первую очередь абсолютно безопасное голосование. И сделать это удалось. На это в беседе с Накануне.RU указывает региональный координатор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Станислав Розенко. Во всех населенных пунктах Югры голосование было организовано как на стационарных участках, так и на дому и во дворах домов. К тому же в регионе есть труднодоступные территории, где живут коренные малочисленные народы, а также трудятся вахтовики. Поэтому, например, в Сургутском районе по рекам поплыла специальная экспедиция, которая останавливалась в местах проживания КМНС и давала им возможность высказаться о поправках.

"Опасения в связи с пандемией были и у руководства округа, и у членов избирательных комиссий, и у самих граждан. Потому и были отработаны профилактические мероприятия на избирательных участках. На входе в избирательный участок людям вручали средства защиты, некоторое спокойствие вносили выездные пункты голосования, и то, что само голосование длилось несколько дней. Избиратели видели, что нет толкотни, большого количества людей. Кроме того, второй момент – это желание выполнить общегражданский долг. Потому народ на голосование пошел. Вопрос важный – это же Основной закон общества и государства", – отмечает Станислав Розенко.

В итоге в голосовании приняли участие 61,72% избирателей Югры. 69% поддержали предложенные Владимиром Путиным изменения. Некоторые политические наблюдатели на основании этого сделали выводы о "протестности" Югры по сравнению с упоминавшимся уже Ямалом или Тюменской областью (все три субъекта раньше входили в "большую Тюменскую область", и традиции сравнения регионов никуда не делись) – мол, ну а там-то больше! Между тем, по оценкам экспертов, обычно явку в 60% Югра показывает только на президентских выборах. Так что определенно регион выполнил поставленные перед ним установки Кремля.

Лидерами же голосования в Югре стали Ханты-Мансийск и Нефтеюганский район. На избирательные участки в этих муниципалитетах пришло более 90% избирателей. Меньше всего югорчан проголосовало в Радужном – 45,28% и в Сургуте – 43,49%.

И для экономической столицы Югры – Сургута явка почти в 44% в той ситуации, о которой мы уже сказали ранее, это несомненно успех. Для участия в буквально "спасательной операции" на помощь местным властям в мобилизации горожан прибыл десант из окружного центра – экс-куратор внутренней политики региона Андрей Филатов и депутат Галина Резяпова, под руководством первого заместителя губернатора Алексея Шипилова и руководителя окружного отделения "Единой России" Бориса Хохрякова.

Для обеспечения результата также были задействованы местные лидеры общественного мнения, известные производственники, политики и общественники, такие как глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, сенатор Совета Федерации Юрий Важенин, депутат Госдумы Александр Сидоров. Участие первых лиц предприятий подстегнуло качество производственной мобилизации.

Как сообщил Накануне.RU политолог Анатолий Гагарин, команда губернатора Натальи Комаровой умеет мобилизовываться и использовать разные технологии, чтобы донести призыв – прийти проголосовать.

"Мы это видели на примере Сургута, где команда губернатора сумела, несмотря на определенные политические традиции, которые связаны с низкой явкой и, традиционно, несильной поддержкой определенных предложений со стороны власти, добиться хорошего результата. Другой очень важный момент – то, что поправки в Конституцию объективно поддержаны большинством населения. Позитивный электорат Путина пришел и проголосовал. Да, погода была плохая, болезнь дала свой отрицательный результат – и тем не менее удалось провести голосование на высоком уровне", – оценил эксперт.

Кстати, по сравнению с Сургутом, где у мэра Вадима Шувалова, видимо, уже присутствует некая самоуспокоенность на посту и плохо выстроена система коммуникации с жителями, высокий результат (явка 90%), как уже упоминалось, неожиданно продемонстрировал Ханты-Мансийск. У главы окружной столицы Максима Ряшина осенью истекает второй срок полномочий, и градоначальник стремится продемонстрировать уровень своего политического менеджмента.

Отчасти позитивное влияние на решение прийти и проголосовать оказала викторина – масштабный проект, посвященный 90-летию округа, который проводился с 15 июня. За это время его победителями стали 465 тыс. 789 югорчан. Среди подарков – квартиры, автомобили, бытовая техника, электроника, услуги. Как технология обеспечения явки, разного рода лотереи использовались во многих регионах, однако в Югре упор был сделан на повышение гражданской сознательности.

"Были молодые люди, которые впервые принимали участие в голосовании, стали победителями, и, по-моему, машину выиграл молодой человек. Однако, все-таки это викторина, нет обязательства подношения человеку определенной вещи. Это в первую очередь проверка знаний людей, о России, об округе", – сообщил эксперт Станислав Розенко.

Другой немаловажный фактор, который усилил гражданскую активность населения Югры, заключался в том, что Конституция РФ гарантирует региону особый статус. Организаторы плебисцита сделали ставку на этот тезис. И таким образом еще раз подтвердили то, о чем говорили ранее – никакого объединения "тюменской матрешки" в 2021 году и вообще в обозримой перспективе не будет.

Непродуманные ходы с объединением выходят боком как региональным элитам, так и федеральным. За примером далеко ходить не надо. Ненецкий автономный округ (не путать с ЯНАО), который недавно пытались объединить с Архангельской областью в какой-то необъяснимой надежде на всплеск патриотических настроений перед выборами губернаторов в этих территориях, единственный из субъектов страны большинством проголосовал против поправок в Конституцию.

Федеральный центр тут же сделал выводы и реформу с объединением отменил. Как видно, политические управленцы Югры показали себя гораздо более грамотными и дальновидными. Что не могло не сказаться на голосовании.

Так что кейс крупных стратегических территорий по голосованию действительно важный и многогранный, и измерять "среднюю температуру выборов" в стране – значит и грешить против истины, и отмахиваться от уникального организационного опыта. Как считают эксперты, Югра подошла к проведению голосования изобретательно и умело, сумев найти нужный баланс между обеспечением прозрачного, безопасного волеизъявления и известным врачебным правилом – не навредить, то есть не ухудшить эпидемическую обстановку. Этот кейс сейчас разбирают в окружном правительстве и в муниципалитетах округа, но несомненно он будет интересен и на федеральном уровне.