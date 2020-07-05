В центре Москвы столкнулись шесть автомобилей: пострадали два человека

В центре Москвы в воскресенье столкнулись несколько автомобилей. Есть пострадавшие.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции, около 18 часов в районе дома 97 на Проспекте Мира автомобилист совершил столкновение с другими транспортными средствами.

"В результате аварии механические повреждения получили шесть автомобилей", - уточнили в МВД.

В столкновении пострадали два человека. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало Накануне.RU, ранее актер Михаил Ефремов заявил, что не считает себя виновником ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров. Артист отказался от признания своей вины во время очередного допроса.