Футболисты "Урала" упустили победу в Уфе, пропустив на последних секундах

Футболисты екатеринбургского "Урала" сумели прервать серию неудач в выездных матчах против "Уфы". Сегодня в 26-м туре Российской Премьер-лиги команда Дмитрия Парфенова сыграла вничью с хозяевами стадиона "Нефтяник".

Первый тайм прошел с минимумом опасных моментов и без забитых мячей. Во второй половине игры уфимцы остались в меньшинстве – за вторую желтую карточку с поля был удален румынский защитник Ионуц Неделчару. Сразу после этого "Урал" вышел вперед – Отман Эль Кабир отличным ударом реализовал штрафной.

Казалось, что уральцы доведут дело до победы, но на последних секундах добавленного времени Денис Терентьев сравнял счет. Благодаря этому результату клуб из Екатеринбурга набрал 32 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Стоит отметить, что в трех последних сезонах чемпионата России "Урал" не набирал очков в Уфе: все три матча завершались поражениями екатеринбуржцев (1:0, 2:0 и 4:1).

Напомним, встреча предыдущего тура РПЛ между "Уралом" и "Оренбургом" была отменена в самый последний момент из-за коронавируса среди футболистов оренбургской команды.