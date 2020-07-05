10 Октября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, значок депутата ЯНАО, заксобрание ЯНАО (2015) | Фото:

Ямальский депутат и общественник Людмила Иванова скончалась после долгой болезни

Ушла из жизни ямальский депутат и известный общественный деятель Людмила Иванова. Об этом Накануне.RU сообщили в Законодательном собрании ЯНАО.

Как уточнили в окружном парламенте, она скончалась после продолжительной болезни. Депутаты и работники аппарата заксобрания выразили глубокие соболезнования родным и близким Ивановой.

С 2000 по 2015 год Людмила Иванова избиралась депутатом государственной думы (позже Законодательного собрания) Ямало-Ненецкого автономного округа III, IV и V созывов. В сентябре 2015 года была избрана депутатом заксобрания VI созыва.

В последнее время была заместителем председателя комитета окружного парламента по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям. За заслуги в общественно-политической деятельности имеет ряд наград.

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Ямальский депутат и общественник Людмила Иванова скончалась после долгой болезни

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Теги: Иванова, депутат, смерть, ЯНАО



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