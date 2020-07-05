Шесть гонщиков Формулы-1 не встали на колено во время акции против расизма

Шесть гонщиков Формулы-1 не встали на колено во время акции против расизма перед началом гонки на Гран-при Австрии.

Как сообщает портал championat.com, это были пилоты Даниил Квят ("Альфа Таури"), Кими Райкконен ("Альфа Ромео"), Карлос Сайнс ("Макларен"), Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Шарль Леклер ("Феррари") и Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео").

При этом все пилоты надели чёрные футболки с надписями "end rasicm" ("конец расизму") и "black lives matter" ("жизни чёрных имеют значение").

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Отметим, что вставание на одно колено – отсылка к перформансу игрока в американский футбол Колина Каперника, который ввёл данный жест в общественный контекст как протест против расизма. Позже аналогичные акции начали повторять во многих видах спорта.

Добавим, что Гран-при Австрии является первым этапом сезона-2020 в Формуле-1.