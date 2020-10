Шесть гонщиков Формулы-1 не встали на колено во время акции против расизма

Как сообщает портал championat.com, это были пилоты Даниил Квят ("Альфа Таури"), Кими Райкконен ("Альфа Ромео"), Карлос Сайнс ("Макларен"), Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Шарль Леклер ("Феррари") и Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео").

При этом все пилоты надели чёрные футболки с надписями "end rasicm" ("конец расизму") и "black lives matter" ("жизни чёрных имеют значение").

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ