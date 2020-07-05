Холодному лету конец: синоптики предсказали 32-градусную жару в Екатеринбурге

Синоптики предсказали жаркую погоду в Екатеринбурге на предстоящей неделе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, 6-8 июля ночью в столице Урала ожидается плюс 14-18 градусов, днем воздух будет прогреваться до 26-32 выше нуля. В понедельник возможен кратковременный дождь, а во вторник и среду осадки маловероятны. Зной, по данным метеорологов, спадет только со следующего воскресенья, когда дневная температура опустится до 19-23 градусов.

При этом синоптики отмечают, что лето в Екатеринбурге пока холоднее обычного: в июне средняя температура воздуха (15,2) была на два градуса ниже нормы. Начало июля тоже выдалось прохладным: плюс 15,7 при среднем показателе в 19 градусов.

Напомним, ранее в Гидрометцентре сообщили, что аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.