10 Октября 2020
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Общество Свердловская область
екатеринбург набережная рабочей молодежи (2018) | Фото: Накануне.ru

Холодному лету конец: синоптики предсказали 32-градусную жару в Екатеринбурге

Синоптики предсказали жаркую погоду в Екатеринбурге на предстоящей неделе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Так, 6-8 июля ночью в столице Урала ожидается плюс 14-18 градусов, днем воздух будет прогреваться до 26-32 выше нуля. В понедельник возможен кратковременный дождь, а во вторник и среду осадки маловероятны. Зной, по данным метеорологов, спадет только со следующего воскресенья, когда дневная температура опустится до 19-23 градусов.

При этом синоптики отмечают, что лето в Екатеринбурге пока холоднее обычного: в июне средняя температура воздуха (15,2) была на два градуса ниже нормы. Начало июля тоже выдалось прохладным: плюс 15,7 при среднем показателе в 19 градусов.

Напомним, ранее в Гидрометцентре сообщили, что аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.

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Холодному лету конец: синоптики предсказали 32-градусную жару в Екатеринбурге

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Теги: жара, погода, синоптики, Екатеринбург



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