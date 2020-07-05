"Это не я придумал": Путин рассказал, кто предложил поправки о суверенитете

Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию, связанные с нерушимостью границ России и невозможностью отторжения территорий, предложили члены рабочей группы и сами граждане.

"Не было ничего подобного, а это должно быть. Это не я придумал, кстати говоря. Это в ходе работы над поправками, их, между прочим, было почти 900 представлено, уже где-то тысяча была всяких вариантов. Вот это сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы", - заявил президент в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1".

Он отметил, что в Конституции "есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом".

"С тем, что во многих странах без стеснения уже давно сделано. Скажем, решения судебных международных инстанций зарубежных не могут противоречить Конституции РФ", - пояснил Путин.

Напомним, на этой неделе президент подписал указ о вступлении в силу поправок в Конституцию с 4 июля. Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила итоги всероссийского голосования, согласно которым большинство людей, пришедших на участки, поддержали изменения в основном документе.