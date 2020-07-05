10 Октября 2020
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Политика В России Москва
Коллаж, обращение Владимира Путина по коронавирусу (2020) | Фото: Накануне.RU

"Это не я придумал": Путин рассказал, кто предложил поправки о суверенитете

Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию, связанные с нерушимостью границ России и невозможностью отторжения территорий, предложили члены рабочей группы и сами граждане.
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"Не было ничего подобного, а это должно быть. Это не я придумал, кстати говоря. Это в ходе работы над поправками, их, между прочим, было почти 900 представлено, уже где-то тысяча была всяких вариантов. Вот это сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы", - заявил президент в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1".

Он отметил, что в Конституции "есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом".

"С тем, что во многих странах без стеснения уже давно сделано. Скажем, решения судебных международных инстанций зарубежных не могут противоречить Конституции РФ", - пояснил Путин.

Напомним, на этой неделе президент подписал указ о вступлении в силу поправок в Конституцию с 4 июля. Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила итоги всероссийского голосования, согласно которым большинство людей, пришедших на участки, поддержали изменения в основном документе.

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"Это не я придумал": Путин рассказал, кто предложил поправки о суверенитете

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Теги: Путин, суверенитет, Конституция, поправки



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Ранее 06.07.2020 02:04 Мск Путин рассказал о "мине замедленного действия" в Конституции СССР

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