Туристка, погибшая во время урагана в Красноярском крае, была в палатке вместе с дочерью

Красноярские следователи устанавливают обстоятельства гибели туристки на озере Маслеево, где минувшей ночью прошел ураган.

Напомним, поздней ночью 5 июля на популярном месте отдыха - озере Маслеево - во время грозы и сильного ветра повалило более десятка деревьев. В это время на берегу в сосновом бору в палатках спали люди, в результате сосны упали на палатки и автомобили.

При разгуле стихии один человек погиб, еще пятеро получили травмы. Всего в общей сложности пострадали около 20 машин и 10 палаток.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия, погибла 33-летняя жительница города Иланский, которая приехала отдыхать на озеро. Установлено, что дерево упало на палатку, в которой находились женщина и ее 13-летняя дочь. Девочка не пострадала и смогла самостоятельно выбраться, после чего другие туристы распилили дерево и достали из-под него тело женщины без признаков жизни.

Сейчас СКР устанавливает все обстоятельства трагедии. Как добавили в ведомстве, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.