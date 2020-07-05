10 Октября 2020
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ураган в Красноярском крае (2020) | Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

Туристка, погибшая во время урагана в Красноярском крае, была в палатке вместе с дочерью

Красноярские следователи устанавливают обстоятельства гибели туристки на озере Маслеево, где минувшей ночью прошел ураган.

Напомним, поздней ночью 5 июля на популярном месте отдыха - озере Маслеево - во время грозы и сильного ветра повалило более десятка деревьев. В это время на берегу в сосновом бору в палатках спали люди, в результате сосны упали на палатки и автомобили.

При разгуле стихии один человек погиб, еще пятеро получили травмы. Всего в общей сложности пострадали около 20 машин и 10 палаток.

ураган в Красноярском крае(2020)|Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия, погибла 33-летняя жительница города Иланский, которая приехала отдыхать на озеро. Установлено, что дерево упало на палатку, в которой находились женщина и ее 13-летняя дочь. Девочка не пострадала и смогла самостоятельно выбраться, после чего другие туристы распилили дерево и достали из-под него тело женщины без признаков жизни.

Сейчас СКР устанавливает все обстоятельства трагедии. Как добавили в ведомстве, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Туристка, погибшая во время урагана в Красноярском крае, была в палатке вместе с дочерью

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Теги: туристка, гибель, ураган, СКР



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