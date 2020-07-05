10 Октября 2020
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коллаж, Владимир Путин, Дональд Трамп (2016) | Фото: Накануне.RU

Путин направил Трампу телеграмму в честь Дня независимости США

Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с национальным праздником – Днем независимости США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, поздравительная телеграмма была направлена", - сообщил Песков в ответ на вопрос ТАСС, поздравил ли Путин Трампа с этим днем.

День независимости США традиционно проходит 4 июля. В этом году американцы отмечали главный национальный праздник страны в 244-й раз.

Напомним, сегодня стало известно, что популярный рэпер Канье Уэст собрался баллотироваться в президенты США. Артист был известен как активный сторонник Дональда Трампа и неоднократно встречался с ним, но затем заявил, что его "использовали в политических целях".

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Путин направил Трампу телеграмму в честь Дня независимости США

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Теги: Путин, Трамп, День независимости, телеграмма



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