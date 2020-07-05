Путин направил Трампу телеграмму в честь Дня независимости США

Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с национальным праздником – Днем независимости США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, поздравительная телеграмма была направлена", - сообщил Песков в ответ на вопрос ТАСС, поздравил ли Путин Трампа с этим днем.

День независимости США традиционно проходит 4 июля. В этом году американцы отмечали главный национальный праздник страны в 244-й раз.

Напомним, сегодня стало известно, что популярный рэпер Канье Уэст собрался баллотироваться в президенты США. Артист был известен как активный сторонник Дональда Трампа и неоднократно встречался с ним, но затем заявил, что его "использовали в политических целях".