10 Октября 2020
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жара температура зной +35,6 (2010) | Фото: Накануне.ru

Российские регионы "прожарит": в Сочи до 37, в Саратове – до 40 градусов

В ближайшие дни в Сочи ожидается сильная жара. Об этом Накануне.RU сообщили в администрации города-курорта.

По данным спасателей, с 12 до 18 часов 5 июля, а также днем 6 и 7 июля температура воздуха на территории Сочи местами достигнет 37 градусов выше нуля. При выходе на улицу жителям и гостям города рекомендуют принять все необходимые меры предосторожности.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля. Так, в Саратовской области температура достигнет 40 градусов, а в Ростовской области ожидается сильная жара в 40-41 градус.

сочи аэропорт адлер(2008)|Фото: Накануне.ru

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Российские регионы "прожарит": в Сочи до 37, в Саратове – до 40 градусов

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Теги: жара, Сочи, регионы



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