10 Октября 2020
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скорая, медицина катастроф, парад Победы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

На стройке торгового центра в Кировской области погибли трое рабочих

На стройке в городе Зуевка Кировской области произошло обрушение перекрытий. Есть жертвы.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сигнал об инциденте поступил сегодня около 11 часов утра. Сообщалось, что на улице Свердлова, 1а произошло обрушение перекрытий в строящемся здании.

"Под завалами находятся четыре человека. Информация оперативная и подлежит уточнению", - добавили в ведомстве.

По данным СМИ, все случилось на площадке строящегося торгового центра, по предварительным данным, трое из четырех рабочих погибли. Площадь обрушения составила более 250 "квадратов".

обрушение на стройке(2020)|Фото: ГУ МЧС РФ по Кировской области

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Кировской области, по факту ЧП на строительном объекте в городе Зуевка возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди).

Точное количество пострадавших сейчас уточняется. Следователи работают на месте происшествия, в офисе строительной компании изымается документация.

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На стройке торгового центра в Кировской области погибли трое рабочих

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Теги: рабочие, гибель, ТЦ, стройка, обрушение, МЧС



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