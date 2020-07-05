10 Октября 2020
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Наука и техника В России
луна месяц (2015) | Фото: Накануне.ru

Роскосмос заявил о планах запустить станцию "Луна-25" в 2021 году

В Роскосмосе заявили о планах запустить в 2021 году российский космический аппарат "Луна-25", который станет продолжением советских станций одноименной серии.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе госкорпорации, сейчас опытно-конструкторская работа "Луна-Глоб", в рамках которой создается данный аппарат, находится на этапе наземной отработки экспериментальных изделий. Изготовление и испытания "Луны-25" планируется завершить летом 2021 года.

"Обязательный этап в создании космических аппаратов – это проведение электрических и функциональных испытаний, необходимых для подтверждения заданных характеристик всех компонентов. Испытания собранного аппарата начнутся в первом квартале 2021 года", - сообщили в Роскосмосе.

Там уточнили, что запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" к естественному спутнику Земли запланирован на 1 октября 2021 года.

Напомним, в мае в Роскосмосе заявляли, что проведут испытания двух новых ракет и возобновят лунную программу. Это произошло после удачного запуска американского корабля "Crew Dragon".

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Роскосмос заявил о планах запустить станцию "Луна-25" в 2021 году

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Теги: Луна-25, Роскосмос, запуск, аппарат



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