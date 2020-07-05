Рэпер Канье Уэст опять собрался в президенты США

Популярный американский рэпер Канье Уэст заявил, что будет участвовать в президентской гонке в США.

"Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - написал Уэст в своем Твиттере. При этом музыкант не уточнил, в каком именно году он собирается бороться за пост главы государства, но сообщение сопроводил хэштегом "Видение2020".

Как пишет РИА Новости, это уже не первый раз, когда Канье заявляет о подобных намерениях. Ранее артист утверждал, что хочет баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Уэст был известен как активный сторонник действующего главы Дональда Трампа и неоднократно встречался с ним. Позднее рэпер заявил, что его "использовали в политических целях".

Напомним, весной рейтинги Трампа достигали рекордных показателей на фоне борьбы Белого дома и конгресса с коронавирусом.