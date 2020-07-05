Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 680 тысяч

За минувшие сутки в России выявлено еще 6 тыс. 736 случаев коронавируса в 84 регионах страны.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, первое место заняла Москва – 650 случаев, далее идут Московская область – 287 и Санкт-Петербург – 275.

В регионах Уральского федерального округа больше всего диагнозов поставлено в ХМАО – 272 случая. Затем расположились Свердловская область (266), ЯНАО (187), Челябинская область (131), Тюменская область (83) и Курганская область (42).

За сутки по России зафиксировано 134 смерти больных коронавирусом, а полностью выздоровел 3 тыс. 871 человек. Всего на сегодняшний день в стране выявлен 681 тыс. 251 случай COVID-19 в 85 регионах.

Напомним, на этой неделе власти Свердловской области обвинили в искажении статистики по заболеваемости коронавирусом. Вице-губернатору Павлу Крекову и главе областного Роспотребнадзора Дмитрию Козловских пришлось выступать с заявлениями по ситуации.