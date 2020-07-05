10 Октября 2020
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Общество За рубежом
том хэнкс, актер, продюсер, режиссер (2012) | Фото:kinopoisk.ru

Самым популярным фильмом девяностых оказался "Форрест Гамп"

Стало известно, какие фильмы 1990-х годов чаще всего ищут в поисковиках по всему миру. Исследование провела американская телекоммуникационная компания Frontier Communications в 100 странах.
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Как пишет "Коммерсант", самым популярным фильмом девяностых оказался "Форрест Гамп" (1992) – им интересовались в 22 странах. На втором месте лента "Один дома" (1990), которую чаще всего его ищут в 20 странах. А замыкает тройку лидеров "Парк Юрского периода" (1993).

Также в числе наиболее популярных картин последнего 10-летия прошлого века оказались "Привидение" (1990), "Титаник" (1999), "Люди в черном" (1997) и "Король Лев" (1994).

Ранее сообщалось, что открытие кинотеатров в России, закрытых из-за ситуации с коронавирусом, ожидается с середины июля. Также с 15 июля начнется показ новых фильмов.

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Самым популярным фильмом девяностых оказался "Форрест Гамп"

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Теги: Форрест Гамп, фильмы, поиск



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