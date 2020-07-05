10 Октября 2020
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Федор Смолов (2020) | Фото: twitter.com/RCCelta

34-й тур Ла Лиги: Черышев отдал голевой пас, Смолов никак себя не проявил

В субботу были сыграны несколько матчей 34-го тура чемпионата Испании по футболу. В них приняли участие двое игроков сборной России.

"Гранада" дома сделала ничью с "Валенсией", за которую выступает полузащитник Денис Черышев. Встреча завершилась со счетом 2:2, а Черышев появился в стартовом составе и отдал голевую передачу на Ману Вальехо.

Второй гол "Валенсии" провел Гонсалу Гуэдеш, заменивший Черышева во втором тайме. В составе "Гранады" мячи забили Карлос Фернандес с пенальти и Феде Вико.

В другой игре Ла Лиги "Сельта" Федора Смолова дома встречалась с "Бетисом", матч завершился вничью 1:1. На точный удар Нолито у гостей ответил Зухаир Феддаль.

Смолов начал встречу в стартовом составе и никак себя не проявил. В итоге форвард покинул поле на 54-й минуте, вместо него вышел Брайс Мендес.

В данный момент "Валенсия" находится на 9-м месте в чемпионате Испании. "Сельта" располагается на 17-й строчке.

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34-й тур Ла Лиги: Черышев отдал голевой пас, Смолов никак себя не проявил

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Теги: Смолов, Черышев, Сельта, Валенсия, Ла Лига



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