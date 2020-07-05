Ураган снес палаточный лагерь в Красноярском крае: есть жертвы

Специалисты завершили работу в Дзержинском районе Красноярского края, где прошел ураган.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, поздней ночью 5 июля на популярном месте отдыха - озере Маслеево - во время грозы и сильного ветра повалило более десятка деревьев. В это время на берегу в сосновом бору в палатках спали люди, в результате сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих.

Один человек погиб, еще пять получили травмы, в том числе 14-летний подросток. В общей сложности пострадали около 20 машин и 10 палаток.

Сотрудники МЧС и спасатели краевого учреждения "Спасатель" расчистили территорию от завалов и распилили поваленные деревья. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале чиновника мэрии наказали за гибель пенсионерки в результате урагана, который прошел в регионе в мае этого года.