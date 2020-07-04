МИД РФ попросил россиян, вернувшихся из-за рубежа без уведомления, вернуть оказанную матпомощь

Несколько тысяч россиян, вернувшиеся из-за рубежа без уведомления, получили от МИД РФ сообщения с просьбой вернуть перечисленные ранее в качестве помощи в условиях коронавируса средства, сообщает ТАСС.

Рассылка была организована через портал "Госуслуги". Пользователи получили сообщения следующего содержания: "По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательства по информированию о своем возвращении в Россию, Вам были излишне перечислены бюджетные средства <...>. Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты поступления настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета. В сообщениях также указана подлежащая возврату сумма и реквизиты.

30 мая кабмин опубликовал постановление об изменениях в положении о социальной поддержке граждан, не имеющих возможности вернуться в Россию. Согласно документу, застрявшие за рубежом россияне могут получать материальную помощь только в период нахождения за пределами России. В постановлении также отмечается, что будет открыт специальный счет, на который можно будет добровольно перечислить ошибочно или в излишнем размере поступившие в качестве помощи средства.