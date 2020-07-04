10 Октября 2020
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хазанов геннадий викторович (2013) | Фото: Накануне.ru

В московском Театре эстрады рассказали о самочувствии госпитализированного Геннадия Хазанова

Руководство Театра эстрады прокомментировало информацию о состоянии актера, и худрука театра Геннадия Хазанова, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщают в театре, артист уже 5 июля вернется домой.

"Наш любимый артист и художественный Руководитель Театра Эстрады жив и здоров, находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и уже завтра будет дома", - говорится в сообщении на сайте театра.

Накануне вечером появилась информация, что у актера были проблемы с сердцем. Якобы актер задыхался, он вызвал "скорую". Однако позже он в разговоре с ТАСС опроверг информацию о плохом самочувствии.

Однако сегодня стало известно, что артиста все-таки госпитализировали.

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В московском Театре эстрады рассказали о самочувствии госпитализированного Геннадия Хазанова

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Теги: Геннадий Хазанов, врачи, помощь



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