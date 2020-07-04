В Югре продлили режим самоизоляции до 12 июля

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение о продлении режима самоизоляции до 12 июля включительно, передает корреспондент Накануне.RU

Соответствующее постановление опубликовал региональный оперштаб.

Напомним, что в автономном округе по-прежнему напряженная обстановка с коронавирусом. Ежедневный прирост пациентов с COVID-19 близок к 300. Общее число заболевших с начала пандемии уже перевалило за 10 тыс.

Число умерших от коронавируса в Югре выросло до 65 - за сутки скончались еще два пациента.