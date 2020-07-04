В Москве прошел митинг против обнуления президентских сроков Путина

Сегодня в Москве состоялся первый посткарантинный митинг "Мы не голосовали за обнуление Путина", участниками которого стали около 500 человек, сообщили Накануне.RU в движении "Левый Фронт", которое стало организатором акции.

Мероприятие прошло у здания Администрации президента РФ. Протестующие выразили недоверие официально озвученным итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"Граждане возмущены "обнулением" президентских сроков Владимира Путина, требуют реализации полноценной, а не бутафорской реформы Конституции путем созыва Конституционного собрания и проведения референдума с порогом явки 50%, с голосованием по блокам поправок отдельно, с жестким общественным контролем", - говорится в сообщении.

По словам координатора "Левого Фронта" Сергея Удальцова, оппозиция требует от властей больше не допускать такого формата проведения голосования, так как "подобная практика уничтожает институт выборов и ведет к диктатуре". Также Удальцов потребовал прекратить преследования представителей российской оппозиции, освободить политзаключенных и снять искусственный на данном этапе запрет на проведение массовых акций, чтобы не доводить до масштабной конфронтации общества и власти.

Участие в акции также приняли представители Моссовета, КПРФ, "Партии Дела", "Другой России", "Гражданской солидарности", ОКП и других организаций. Участники акции выстроили длинную очередь вдоль здания АП РФ и сдавали свои заявления с требованиями. Активисты сообщают, что передача требований прошла без задержаний.