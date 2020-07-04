В Омске водитель сбил восемь человек, пытаясь уйти от столкновения

В Омской области автомобиль "Мерседес" в попытке уйти от столкновения протаранил торговый павильон. В результате ДТП пострадали восемь человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД Омской области.

Наезд на пешеходов произошел сегодня утром, примерно в 10.13 на ул. 24-ой Северной.

По предварительной информации, водитель "Мерседеса" 1984 года рождения ехал по ул. 24-ая Северная в сторону ул. Челюскинцев. Выезжающий со второстепенной дороги автомобиль "Ниссан Патрол" не предоставил автомобилю "Мерседес" преимущества в движении.

Водитель "Мерседеса" попытался уйти от столкновения, не справился с управлением и врезался в торговый павильон.

Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.