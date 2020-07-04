ФАН на 10 примерах показал некомпетентность журналистов Bellingcat, пытавшихся "замять" историю с вербовкой

ФАН разместил статью, в которой рассказал о неэтичных методах добычи информации журналистами иностранного издания Bellingcat. На этот материал зарубежные «коллеги» выпустили «опровержение».

Российские журналисты сообщили о доказательствах шантажа, запугивания и попытках подкупа со стороны Bellingcat. В подтверждение своих слов они представили скриншоты переписки в социальных сетях и аудиозаписи.

Давление, как сообщила редакция ФАН, оказывалось в рамках информационной кампании, приуроченной к скорым выборам в США осенью этого года. Однако, в Bellingcat заявили, что вся информация и доказательства российского информагентства якобы фейковые.

В оправдательном материале иностранные журналисты заявили, что их намерения неправильно трактовали, а их способ работы с зарубежной аудиторией расценили как вербовку. Одного из таких вербовщиков звали Питер ван Хьюс. Все общение велось им с бельгийского номера, хотя сам Хьюс из Нидерландов.

ФАН быстро выпустил ответный материал, в котором тезисно и по пунктам изложил свою историю. Первый пункт «опровержения» посвящен тому, как назвался вербовщик Хьюс. Редакция Bellingcat «спрятала» имя Хьюза за псевдонимом Гюйс, стесняясь тех интерпретаций имени, которые может придумать русский человек.

Псевдонимы в статьях и других публикациях – это понятно, пишет ФАН, но в социальных сетях уже заставляет насторожиться. Ссылки на плохой русский язык Хьюса тоже нелепы. Во время общения в социальных сетях он пользовался онлайн-переводчиком, о чем свидетельствуют многочисленные грамматические ошибки в его сообщениях.

Хьюс не нуждался на тот момент в помощи специалистов. Такой метод подойдет для официальных документов или докладов – там переводят с особой дотошностью, но ван Хьюс обращался к журналисту ФАН в неформальной беседе, поэтому приглашать лингвистов не было смысла. Если судить по стилю письма, пишет ФАН, то становится очевидно, что зарубежный журналист прибег к помощи Google-переводчика. Обычная проверка подтвердила этот факт.

В третьем пункте ФАН напоминает, что у них уже был похожий опыт. Ранее журналисты получали угрозы, переведенные с использованием Google Translate. Киберкомандование американских ВС (USCYBERCOM) писало журналистам СМС и письма, используя онлайн-переводчик. Но американцы пошли дальше и устроили ФАН «сильнейшую» кибератаку, ненадолго обрушив сервер агентства. Американцы, смеются журналисты, были, наверное, очень довольны собой.

В четвертой части статьи говорится о переписке в WhatsApp. Журналисты Bellingcat утверждают, что на скриншотах видно, что номер бельгийский, хотя их журналист из Нидерландов. Но это, считают в ФАН, очень слабый аргумент. Нидерланды совсем рядом с Бельгией, да и изданию, специализирующемуся на «расследованиях», «биллинге» и скрывающем свои источники информации, не трудно найти пару «серых» SIM-карт.

Примечательно, что зарубежные журналисты не взялись «опровергать» переписку в Twitter. Она велась с настоящего профиля Хьюса-Гюйса, в котором было указано его настоящее имя. Да и перевод на русский язык в этой переписке уже не режет глаза.

По этим причинам в Bellingcat «вывели» своего коллегу из команды, уверяя всех, что он не работает над какими-либо антироссийскими материалами.

И это, по мнению ФАН, единственное адекватное решение – скрыть провалившегося коллегу.

Однако, российские журналисты предали огласке топорную попытку подкупа и угрозы, что поставило зарубежных журналистов в очень неудобное положение. И они признались, что готовится заказной материал, который выгоден определенным людям.

«Партнерство с «Проект.медиа» не делает вам чести, а ваши «расследования» — более убедительными. Имея солидный груз собственных фейков, вы ввязываетесь в сомнительную авантюру с другими именитыми авторами вбросов, при этом говорите, что мы пытаемся как-то вас дискредитировать?», - пишут российские журналисты. Далее ФАН утверждает, что Bellingcat использовал Михаил Ходорковский, обиженный на Россию.

Деньги на эту акцию, как пишет информагентство, были выделены давно. Поэтому сотрудники британского СМИ пошли проторенной дорожкой – начали подкупать людей. Но цена на информацию, пишут российские журналисты, просто смехотворна. Видимо, у европейцев настолько убогое представление о россиянах, что они искренне верят в возможность подкупа любого россиянина за 500-1000 евро. Отказ, надо полагать, их очень удивил. В любом случае Bellingcat не удалось оправдаться. Единственный доступный язык для этих журналистов – запугивание и шантаж.

«Нам сложно называть вас коллегами, все-таки мы используем разные методы и преследуем иные цели. Мы не согласны с выражением «цель оправдывает средства». Мы не станем принимать такие условия «игры» и молчать», - пишет в завершение ФАН.

Журналисты из «прогрессивной» Европы используют грязные методы добычи информации, нарушая не только журналистские, но человеческие этические нормы. «Как тебе такое, Питер ван Хьюс?»