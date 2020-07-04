Петербургские районные администрации опровергли фейк «Фонтанки» и Znak об ожидающих выплат наблюдателях

В пятницу 3 июля некоторые СМИ распространили информацию о больших очередях бюджетников в администрациях районов Петербурга, которые якобы столпились в ожидании выплат за работу наблюдателями во время голосования по принятию конституционных поправок. Однако, проверка показала, что распространяемые сведения не соответствуют действительности.

В прошедшую пятницу издания, опираясь на данные «Фонтанки» и Znak, заявили, что в некоторых районных администрациях Санкт-Петербурга замечены сотрудники бюджетных организаций. Утверждается, что они выступали наблюдателями во время голосования по поправкам к основному закону страны, а теперь пришли за вознаграждением в размере 7000 рублей. По сообщениям либеральных СМИ, очереди за деньгами заметили в Адмиралтейском и Центральном районе Северной столицы.

Журналисты опросили представителей администраций. Те, в свою очередь, не подтвердили данную информацию. Они заявили, что скопление людей связано со сдачей отчетности в Общественную палату РФ (ОП РФ).

Информация СМИ-первоисточников носит неоднозначный характер. Во-первых, их данные основываются на сообщениях читателей, которые «что-то видели». Во-вторых, они опираются на сведения неизвестных и не представившихся собеседников из очереди. Из этого вполне можно сделать предположение, что их сообщения – фейк.

«Невские Новости» решили выяснить, были ли очереди на самом деле. Для этого редакция напрямую связалась с администрациями районов Петербурга.

Так, например, глава пресс-службы администрации Красногвардейского района Вероника Осипова отрицает факт наличия очередей, а также денежных выплат наблюдателям.

«Никаких очередей у нас в Красногвардейском не было, максимум вчера нам технику привозили, ноутбуки. Очередей нет» - прокомментировала женщина.

Информация об очередях не подтвердилась и в Кировском районе. Дежурный по Выборгскому району весьма удивился, услышав вопрос журналиста «Невских Новостей».

«Нету никакой очереди. Откуда такая информация? Вообще никого не было», - заверил он.

Подобная информация дает основания предполагать, что распространяемые изданиями «Фонтанка» и Znak данные – фейк.

Стоит отметить, что сам факт выдачи денежных средств наблюдателям, которых на прошедшее голосование утверждала ОП, противоречит главным правилам работы общественной организации. В соответствии с федеральным законом, работа построена на добровольной основе, которая обязывает беспристрастно и честно выполнять все обязанности. Никакое вознаграждение за такую работу не предусмотрено.