Следственный комитет обжаловал отмену уголовного дела в отношении Руслана Миниахметова

Следственный комитет обжаловал Генеральному прокурору РФ решение заместителя Генерального прокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Имя следователя не называется, однако, как сообщали ранее СМИ, речь идет о старшем следователе по особо важным делам центрального аппарата СК РФ Руслане Миниахметове.

Основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ стали материалы, предоставленные ФСБ.

Взятку следователь якобы получил от обвиняемого по уголовному делу, которое находилось в производстве у следователя за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя.

Следствием были проведены первоначальные неотложные следственные действия, фигурант был допрошен.