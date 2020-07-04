09 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО Москва Московская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

Замминистра образования, подозреваемая в казнокрадстве на 40 миллионов, не признает вину

Статс-секретарь, заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич не признает вину в хищении 40 млн руб. сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

По его словам, члены ОНК посетили Лукашевич в изоляторе на Петровке. Чиновница сообщила им, что не занималась мошенничеством. Задержали замминистра в пятницу утром.

Как сообщало Накануне.RU руководитель коммерческой организации, получив бюджетные деньги, заключил ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования РФ, не имея возможности выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

Затем заказчику были были предоставлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку вел сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн руб.

В настоящее время сотрудниками полиции оба фигуранта задержаны. Вторым фигурантом по делу является чиновник Россотрудничества Михаил Попов. Тверской суд Москвы продлил срок их задержания на 72 часа. В понедельник будет рассмотрен вопрос об аресте подозреваемых.

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Замминистра образования, подозреваемая в казнокрадстве на 40 миллионов, не признает вину

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Теги: Марина Лушакевич, задержание, мошенничество, уголовное дело



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Развитие сюжета:

Ранее 20.07.2020 15:41 Мск Уволена замглавы Минобрнауки Лукашевич, арестованная по делу о хищении
Ранее 06.07.2020 19:20 Мск Арестована замминистра образования, подозреваемая в казнокрадстве на 40 миллионов

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Ранее 03.07.2020 19:49 Мск В Москве по подозрению в мошенничестве задержана замминистра образования и науки Марина Лукашевич

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