Имя Елены Дерягиной присвоят Дому детского творчества Ленинского района Екатеринбурга

Имя депутата Екатеринбургской городской думы Елены Дерягиной присвоят Дому детского творчества Ленинского района. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский, передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентарий возглавляла это учреждение на протяжении 35 лет.

Сегодня в городе прошла траурная церемония прощания с Дерягиной. Участие в ней приняли коллеги депутата по думе, а также сотрудники мэрии.

Как сообщало Накануне.RU, народная избранница скончалась в ночь на 2 июня в городской больнице №6, у 64-летней Дерягиной оторвался тромб. Свои соболезнования также выразили глава Екатеринбурга Александр Высокинский, администрация уральской столицы, депутаты и аппарат гордумы.