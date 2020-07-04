В Югре число заболевших коронавирусом перевалило за 10 тысяч человек

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 81 (до 3 тыс. 397), в Югре – на 273 (до 10 тыс. 29), на Ямале – на 197 (до 6 тыс. 368).

В Югре лидерами по числу заболевших остаются Сургут (103), Нижневартовск (43), Когалым (31), Нефтеюганский район (23) и Нефтеюганск (22). Пневмония развилась у 68 заболевших, с симптомами ОРВИ заболевание переносят 152 человека, бессимптомно — 53. С начала пандемии в регионе умерло 63 человека.

На Ямале в больнице Нового Уренгоя скончался мужчина 58 лет с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

"Он был госпитализирован с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии в середине июня, болезнь осложнялась острой дыхательной недостаточностью, наличием хронического заболевания. Несмотря на старания медиков, спасти пациента не удалось", - рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Всего с начала пандемии в регионе умерли 43 человека.

В Тюменской области среди новых заболевших шесть детей. 11 пациентов от общего числа болеющих подключены к ИВЛ. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.