Spiegel: Россия дала Киеву три дня на проект особого статуса Донбасса

Немецкий журнал Spiegel вышел с материалом о том, что Россия требует от Киева до 6 июля предоставить проект изменения своей конституции в части особого статуса Донбасса. Это вытекает из неофициального рабочего документа российской делегации, которая встречается с представителями Украины, Германии и Франции в Берлине 3-4 июля на уровне политических советников глав государств "Нормандской четверки", пишет издание.

Россия, согласно документу, также требует, чтобы Киев активизировал свои усилия по реализации формулы Штайнмайера, описывающей порядок закрепления особого статуса Донбасса при проведении местных выборов.

Кроме того, Россия настаивает на том, чтобы Киев составил список заключенных для обмена с ДНР и ЛНР. Решение о полном обмене всех на всех было принято в Париже 9 декабря прошлого года.

Очевидно,что Киев не выполнит эти условия, а от особого статуса Донбасса, закрепленного в конституции, ранее отрекся сам президент Владимир Зеленский. Украинское издание "Страна" считает, что это попытка России подтолкнуть Киев к более конструктивной позиции. Правда, как и неоднократно ранее, она снова может закончиться ничем.