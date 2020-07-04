В Томской области от удара молнии почти полностью сгорела деревянная православная церковь XIX века

В Томской области сгорел православный деревянный храм XIX века. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области, сообщение о возгорании храма в поселке Зоркальцево Томского района поступило в 14.46 по местному времени.

Для ликвидации пожара были задействованы 41 человек и 14 единиц техники. Пожар локализован в 15.39.

Видеоролик горящей церкви разлетелся по социальным сетям. Как сообщает telegram-канал Mash, пожар начался от удара молнии.

Информации о пострадавших в настоящий момент нет.