09 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Депутат Госдумы Евгений Марков (2019) | Фото: Накануне.RU

ЛДПР утвердила кандидата в губернаторы Югры

В Югре региональное отделение ЛДПР утвердило кандидата на пост губернатора автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

На внеочередной партийной конференции реготделения единогласно была одобрена кандидатура депутата Госдумы Евгения Маркова.

Теперь его кандидатуру направят на согласование в Высший совет ЛДПР, потом губернатору Тюменской области Александру Моору, который выберет из предложенных кандидатов пять претендентов. Из оставшихся пяти претендентов президент России Владимир Путин отберет троих и после этого депутаты Югры в сентябре 2020 г. выберут из тройки кандидатов того, кто станет губернатором.

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин одобрил выдвижение на пост главы региона действующего главу Наталью Комарову. Позднее ее кандидатуру поддержали в региональном отделении "Единой России".

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ЛДПР утвердила кандидата в губернаторы Югры

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Теги: выборы губернатора, голосование, 13 сентября, Наталья Комарова, Евгений Марков, ЛДПР



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