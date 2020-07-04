09 Октября 2020
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медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В России выявлено 6 632 новых случая коронавируса

В России выявлено 6 632 новых случая коронавируса, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Число заболевших в Москве незначительно увеличилось - вчера их было выявлено 659, сегодня - 680. Ханты-Мансийский автономный округ едва не вышел на второе место по суточному приросту заболевших - 273 человека, что на два человека меньше, чем в Московской области - 275.

коронавирус, covid-19, новая сводка, заболевшие, выздоровевшие, умершие, статистика(2020)|Фото: t.me/COVID2019_official

Всего новые случаи были выявлены в 84 регионах. Из них 29,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 168 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 986 человек.

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В России выявлено 6 632 новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, covid-19, новая сводка, заболевшие, выздоровевшие, умершие, статистика



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