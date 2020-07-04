В России выявлено 6 632 новых случая коронавируса

В России выявлено 6 632 новых случая коронавируса, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Число заболевших в Москве незначительно увеличилось - вчера их было выявлено 659, сегодня - 680. Ханты-Мансийский автономный округ едва не вышел на второе место по суточному приросту заболевших - 273 человека, что на два человека меньше, чем в Московской области - 275.

Всего новые случаи были выявлены в 84 регионах. Из них 29,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 168 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 986 человек.